Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству автомобильной дороги Арчиван-Артупа-Санджаради-Алаша-Зунгулеш Астаринского района».

В целях строительства автомобильной дороги Арчиван-Артупа-Санджаради-Алаша-Зунгулеш, соединяющей 5 населенных пунктов с населением пятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,9 миллиона манатов.

Minval.az