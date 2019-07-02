«16 мая на меня безо всякого предупреждения напали по месту проживания трое в гражданском. Они не представились. Любой на моем месте оказал бы им сопротивление».

Об этом заявил азербайджанский блогер Фуад Аббасов на организованной им сегодня пресс-конференции.

Химкинский городской суд Московской области принял решение о депортации Ф.Аббасова из России. На это решение была подана апелляционная жалоба в Московский областной суд, но суд не удовлетворил ее. 25 июня Ф.Аббасов был депортирован в Азербайджан.

«Позднее лица в гражданском сообщили мне о том, что являются сотрудниками правоохранительных органов. Меня привезли в Химкинский городской суд. В суде составили протокол без участия секретаря, мне не предоставили адвоката. Судья вынес приговор за 15 минут. Мне даже не разрешили поговорить по телефону. После всего этого мне стало ясно, что это был чей-то заказ», — цитирует его слова АПА.

Он отметил, что с ним встретились в изоляторе сотрудники отдела консульства посольства Азербайджана в России: «7 июня по дороге в аэропорт меня безо всякой причины вернули обратно в изолятор. Так, мне пришлось провести там какое-то время по указанию неизвестного человека. Мы даже дважды покупали билет для возвращения в страну».

Ф.Аббасов также отметил, что наложен 50-летний запрет на его въезд в Россию.

Minval.az