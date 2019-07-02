По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили главу белорусского государства с предстоящим Днем Независимости и успешным проведением II Европейских игр. Был также обсужден график предстоящих двусторонних контактов и в целом развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Minval.az