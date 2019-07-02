В правящей партии Азербайджана опровергли информацию о роспуске Милли Меджлиса.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что досрочные выборы в Милли Меджлис, вероятно, будут объявлены 10 июля 2019 года.

Однако исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Ничего такого нет. В парламенте много работы. Милли Меджлис продолжит свою работу до 15 июля. 9 июля состоится внеочередное заседание парламента. У нас есть множество законопроектов, которые необходимо обсудить. Будут обсуждаться направленные в Милли Меджлис господином президентов новые законопроекты, связанные с социально-экономическими реформами и другими вопросам. Мы стараемся обсудить и утвердить эти законопроекты», — сказал он в беседе с сайтом Unikal.org.

Minval.az