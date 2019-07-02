В информационном пространстве Южного Кавказа «лопнул» очередной «фейк», запущенный армянскими оккупантами. Напомним: на минувшей неделе российские СМИ сообщили, будто бы на вооружении «спецназа Нагорного Карабаха» появились немецкие винтовки HK G28. Как поясняли российские журналисты, это изделие немецких оружейников концерна «Heckler und Koch» является так называемой марксмановской винтовкой, то есть не полноценной снайперской крупнокалиберной винтовкой, а винтовкой поддержки пехоты в наступлении. HK G28 разработана под винтовочный патрон 7,62х51 мм, её прототипом является известная немецкая автоматическая винтовка HK 416. По мнению авторов статьи, ее предпочли российской СВД (снайперской винтовки Драгунова) прежде всего потому, что немецкая винтовка превосходит российскую в точности стрельбы. Кроме того, озвучили предположение: оказывается, «армия Нагорного Карабаха» собирается в случае возобновления боевых действий «навязать своему противнику так называемую «эластичную оборону», суть которой заключается в использовании мобильных, полупартизанских групп, вооружённых лёгким стрелковым оружием. Эти группы будут уничтожать живую силу и бронетехнику противника, сковывая их продвижение вперёд. В таких условиях, крупнокалиберные снайперские винтовки становятся просто неудобны». Что откровенно перекликалось с обещаниями Давида Тонояна «устроить хаос в тылу противника» при помощи «мобильных штурмовых групп». Для пущей убедительности статью снабдили и фотографией очередного армянского «зинвора» с немецкой винтовкой.

А теперь оказалось: сенсационная новость — дешевый и топорный «фейк». Как указывает, в частности, «Вестник Кавказа», в руках у «зинвора» на фотографии не боевая HK G28, а спортивно-охотничье ружье MR 308 A3-28-20, которое находится в открытой продаже. Предназначена эта спортивная винтовка для спортивной стрельбы на 400 метров с механическим прицелом и на 800 — с оптикой. И по своим характеристикам вообще не является боевым оружием.

Есть и другие аргументы. Германия не продает оружие в зоны конфликтов, в том числе Армении. На этот счет есть и серьезный документ под названием Übersicht über die länderbezogenen Embargos (“Обзор эмбарго по странам”), размещенный на сайте Федерального офиса по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии (Federal Office for Economic Affairs and Export Control). Теоретически что-то можно купить через третью страну, но в Германии есть серьезная и жесткая система контроля, не допускающая реэкспорт оружия. На практике это означает, что любой импортер немецкого оружия подписывает обязательство не перепродавать его в третью страну. И если это обязательство нарушит, то все контракты на поставку немецкого оружия в эту страну аннулируются. А терять такого партнера, как Германия, ради крошечного армянского рынка оружия, мало кому захочется. Но даже если на «рекламном» снимке в руках у солдата оказалась не настоящая снайперская винтовка, а «похожее на нее» спортивное ружье — тут уже комментарии излишни.

Другой вопрос, кому и зачем понадобился этот дешевый во всех смыслах фейк. Убедить свою аудиторию, что у Армении есть политическая альтернатива, и ей не придется идти на дно вместе с российским «Титаником»? На фоне российской базы в Гюмри, отправки армянских саперов в Сирию и т.д. такая версия, прямо сказать, не звучит. Можно предположить, таким образом ереванские пиарщики в погонах пытались намекнуть Москве, что могут «переориентироваться» на другие рынки и других покровителей, и тем самым выторговать у РФ новые оружейные транши, и для пущей убедительности разместили текст в российских СМИ. Но российские военные специалисты еще раньше разобрались бы, что если даже «фоткаться» пришлось не с боевой винтовкой, а со спортинвентарем, то никакого нового оружия из ФРГ у Армении нет и не предвидится.

Куда логичнее предположить, что этот фейк был адресован прежде всего Азербайджану. Таким примитивным образом авторы фальшивки пытались убедить именно аудиторию нашей страны, будто бы страны Запада поставляют оружие армянскому оккупационному режиму в Карабахе. А расчет делался на то, что в Азербайджане «обидятся», немедленно захлопнут свое «окно в Европу» и бросятся в объятия Москвы.

Такое по ту сторону линии фронта, напомним, устраивают далеко не в первый раз. Летом 2011 года в оккупированном Карабахе объявили: здесь, дескать, приобрели турецкий станок для вязки проволочной сетки! Использовать его предполагалось в том самом «аэропорту» Ханкенди, которой с небывалой помпой взялись реконструировать. Но, пока по ту сторону линии фронта потирали руки в ожидании «раскола азербайджано-турецкого фронта», в Анкаре выступили с разъяснениями: в Армению, а тем более в Карабах, такое оборудование не поставлялось, станок, о котором идет речь, был продан в Дубай, оттуда, по всей видимости, его перепродали в Иран, а вот как он из Ирана попал в распоряжение армянских оккупантов — вот это уже интересно.

В 2016 году в СМИ и социальных сетях загулял снимок армянских снайперов, вооруженных британскими и французскими винтовками. В Азербайджане возмутились, потребовали разъяснений от Парижа и Лондона… Но на линии фронта винтовки, количество которых в прямом смысле можно было пересчитать по пальцам, так и не заговорили.

И вот теперь — новый, но на сей раз куда более топорный фейк, из тех, когда пытаются раздуть слона и торговать слоновой костью, не имея даже мухи. Причем появился этот фейк на редкость своевременно. Если кто забыл, как раз накануне было объявлено о завершении строительства трубопровода TANAP, по которому азербайджанский газ пойдет в Европу в обход России. Официальный Баку продолжает успешные переговоры о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС. Во многом благодаря усилиям азербайджанской дипломатии Москве не удалось монополизировать процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Развиваются, причем весьма успешно, связи Азербайджана с НАТО. Наконец, крепнут военные связи с Турцией, которая, в свою очередь, успешно решает свои проблемы на американском треке. Словом для Москвы самое время устраивать очередной раунд «информационной войны». Совсем недавно была «утка» от немецкого «Шпигеля»: ах, такой-сякой Азербайджан «закрыл небо» для натовской авиации! «Фейк» опровергли, но вслед за ним запустили новый: очередной «политэмигрант» возвестил, будто бы Евросоюз отказывается признать Карабах территорией Азербайджана! Этот «фейк» тоже был категорически опровергнут. И вот теперь новая попытка «подкорректировать» общественное мнение Азербайджана, но на сей раз с помощью немецких спортивных винтовок, которые пытаются выдать за боевые снайперские. Такая вот «дипломатия со смещенным прицелом». Только вот непрофессиональный «выстрел» предсказуемо ушел «за молоко».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az