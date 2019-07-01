Новая дорога будет построена в Габалинском районе Азербайджана. Распоряжение о мерах по строительству автодороги подписал в понедельник, 1 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, с целью строительства дороги Боюк Амили-Былых-Амирван, соединяющей 11 населенных пунктов с населением численностью десять тысяч человек, из государственного бюджета Государственному агентству «Автомобильные дороги Азербайджана» будут выделены 12,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров республики — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az