Состоялась встреча председателя Совета по прессе Афлатуна Амашева с азербайджанским блогером Фуадом Аббасовым.

Как сообщает азербайджанский интернет-сайт 1news.az, рассказав, что с ним произошло Ф.Аббасов выразил благодарность азербайджанскому государству и Совету по прессе за то, что не оставили его одного в трудное время.

Во время встречи стороны также обсудили будущие планы Ф.Аббасова.

«Я верю, что справедливость восторжествует и все то, что журналист не смог реализовать до сегодняшнего дня, он осуществит посредством своего интернет-канала Misra TV», — отметил А.Амашов.

Minval.az