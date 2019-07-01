Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов поздравил личный состав МВД по случаю 2 июля – Дня полиции.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится, что азербайджанская полиция прошла славный путь с момента ее создания, во все времена достойно служила родине и народу, сформировалась и окрепла под руководством великого вождя Гейдара Алиева, превратилась в один из главных оплотов государства.

В. Эйвазов подчеркнул, что на сегодняшний день благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева органы внутренних дел развиваются, вносят важный вклад в борьбу с преступностью, ее транснациональными видами, в обеспечение порядка и безопасности. По его словам, в то же время они профессионально выполняют свои функции по защите законных прав и свобод граждан, и будучи всегда верны своему служебному долгу, оправдывают доверие. Решения, принятые президентом о присуждении государственных наград группе сотрудников личного состава, отличившихся в плане социальной защиты и на службе, являются наглядным подтверждением высочайшей оценки, данной работе каждого из вас.

«Я уверен, что органы внутренних дел, ставящие превыше всего национальные интересы, интересы государственности, будут и в дальнейшем вносить достойный вклад в важные мероприятия, осуществляемые президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым с целью постоянного развития нашей страны, обеспечения безопасной жизни наших граждан.

Я поздравляю весь личный состав, наших ветеранов, членов семей наших сотрудников, ставших шехидами в борьбе за защиту наших земель и погибших при выполнении служебного долга, желаю им крепкого здоровья, счастья, новых успехов в трудной, но очень почетной работе», — говорится в поздравлении.

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