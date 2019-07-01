Азербайджанская Гянджа и украинская Одесса станут городами-побратимами, сообщает информационное агентство «Vikna Odessa» со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета Александру Олейникову.

«В ближайшее время у Одессы появятся новые города-побратимы. В частности, согласовывается дата заключения договора с Батуми (Грузия). Также ведутся переговоры об установлении побратимских отношений с городами Гянджа (Азербайджан) и Марракеш (Марокко)», — сообщила Олейникова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник.

Кроме того, по данным агентства, в Одессе будет продолжена традиция открытия «зеленых представительств» породненных городов и дружественных стран. Речь идет о скверах, парках и других зеленых зонах.

«Ожидается, что в дополнение к Стамбульскому и Греческому паркам появятся Польский, Японский скверы, Азербайджанский парк и сады Хайфы», — отмечает издание.

Minval.az