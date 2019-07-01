Было бы хорошо, если бы проживающие за рубежом азербайджанские бизнесмены инвестировали в Азербайджан. Поэтому мы проводим очень серьезную работу в этом направлении. Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, для проживающих за рубежом соотечественников будут созданы более благоприятные возможности для инвестиций в Азербайджан.

Он отметил, что Госкомитет думает над созданием возможностей по развитию пропаганды для инвестирования проживающими за рубежом азербайджанскими бизнесменами в различные сферы в Азербайджане.

Minval.az