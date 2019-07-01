«Уже долгие годы армяне разрушают памятники в Нагорном Карабахе. Это недопустимо».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

По словам министра, этот вопрос поднимается на всех международных мероприятиях: «Подобное происходит по той причине, что мы не можем войти на эти территории и контролировать данную ситуацию. Правительство Азербайджана ведет с ЮНЕСКО переговоры в данном направлении. Мы хотим, чтобы к этому процессу подключилось и международное сообщество».

Minval.az