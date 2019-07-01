По состоянию на 1 июня нынешнего года число активных налогоплательщиков в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 13,1% и составило 452 242.

Как сообщает Министерство налогов, за отчетный период число активных НДС-плательщиков увеличилось на 40% и достигло 21 394.

По состоянию на 1 июня текущего года число активных юридических лиц возросло на 18,1% и достигло 71 930, число активных физических лиц выросло на 12,2% и достигло 380 312. За это время число активных НДС-плательщиков, являющихся юридическими лицами возросло на 33,9% и достигло 17 610, число активных НДС-плательщиков, являющихся физическими лицами возросло на 78,2% и достигло 3784.

На 1 июня 2019 года число активных объектов (хозяйственных субъектов) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросло на 14,2% и достигло 145 377.

Minval.az