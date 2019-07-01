Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является основной частью «Южного газового коридора», завершено, сообщает госкомпания SOCAR.

«Газопровод TANAP с 1 июля 2019 года находится в полной готовности к транспортировке азербайджанского газа в Европу. После завершения строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) газ, добываемый в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз, посредством TANAP и TAP со следующего года будет доставляться на европейские рынки. Это увеличит доходы Азербайджана и внесет вклад в обеспечение энергобезопасности Европы», — отмечается в информации.

«Южный газовый коридор (ЮГК) и TANAP –это уже реальность. В 2018 году по Транс-Анатолийскому газопроводу начались первые поставки газа в Турцию. Сегодня же TANAP полностью готов к поставке газа в Европу и мы ожидаем только окончания работ по прокладке газопровода TAP», — отметил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем — до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии. В 2020 году TAP будет готов к приему азербайджанского газа. Проект предназначен для транспортировки природного газа со «Стадии-2» Шах-Дениз через Грецию и Албанию в Западную Европу. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров.

Minval.az