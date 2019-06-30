Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров остался на восьмой строчке в рейтинге Международной Федерации шахмат.

Как передает «Азериспорт», его показатель в табели о рангах на 1 июля равен отметке 27765.

Что касается других наших шахматистов, то Теймур Раджабов обосновался на тринадцатой позиции (2759), а на 62-й расположился Аркадий Найдич (2681). Гадир Гусейнов идет на сотом месте (2654).

Тройка лидеров осталась неизменной: чемпион мира Магнус Карлсен (2872), Фабиано Каруана (2819) и Динг Лирен (2812).

В рейтинге среди женщин Гюнай Мамедзаде идет на 40-м месте (2427).

Лидирует китаянка Хоу Юфань (2659), которая опережает свою соотечественницу Ю Венжунь (2595), а также россиянку Александру Горячкину (2564).

Minval.az