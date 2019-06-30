Телеведущая Елена Малышева назвала самой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словам доктора медицинских наук, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали оптимальной для человеческого организма, заявила Малышева в эфире программы «Сегодня вечером», посвященной питанию.

По словам Малышевой, которые приводит «Лента.ру», специалисты изучали диеты по следующим критериям: насколько быстро они позволяют похудеть, как долго удерживается результат, как влияют на здоровье и насколько они сбалансированы. Оптимальной оказалась средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, рыбы и морепродуктов.

Последнее место в исследовании, которое цитировала ведущая, заняла популярная белковая диета Дюкана и остальные безуглеводные диеты.

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