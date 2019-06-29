Новый комплекс воинской части сдан в пользование на служебной территории пограничного отряда «Газах» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

На церемонии открытия, которая состоялась в субботу, 29 июня, принял участие начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев. Он особо отметил, что переход под контроль Государственной пограничной службы части государственной границы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, является важным шагом для обеспечения целостности государственных границ.

В свою очередь глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов пожелал военнослужащим успехов в их почетной службе.

После награждения группы военнослужащих, показавших хорошие результаты, состоялось ознакомление с воинской частью, расположенной на пяти гектарах территории, где созданы все условия для организации боевой деятельности и отдыха военнослужащих.

Также в ходе визита была проверена служебная и боевая деятельность в пограничных боевых пунктах, расположенных на линии соприкосновения войск.

Minval.az