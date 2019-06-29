Покусанный волком в Огузском районе Азербайджана Намик Сохраб оглу Бекиров 2004 г.р. с тяжелыми ранениями был доставлен в Клинический медицинский центр № 1 в Баку.

Как сообщает Report, трагедия произошла днем 28 июня в районном селе Хачмаз. Сначала волк напал на скот, а затем набросился на местных жителей, которые вышли защитить скот от дикого животного.

В результате 15-летний Намик Бекиров, 15-летний Турал Мамеднабили, 57-летний Ибрагим Исламов и 57-летняя Махира Мамедова были доставлены в Шекинскую ЦРБ. Им сделали вакцину от бешенства.

В связи с нападением волка на людей в Министерстве экологии и природных ресурсов создана группа, в которую вошли охотники-любители.

Minval.az