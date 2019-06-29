Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел страны.
Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий международного значения и выполнении особых поручений наградить следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
орденом «Азербайджанское знамя»
Мамедова Шахина Искендер оглу — генерал-лейтенанта
медалью «За Родину»
Аббасова Фахреддина Джебраил оглу — полковника-лейтенанта полиции
Бабаева Этибара Фархад оглу — полковника полиции
Балогланова Рамиля Расим оглу — полковника-лейтенанта полиции
Бадалова Заура Мариф оглу — полковника полиции
Эфендиева Азера Огтай оглу — майора полиции
Акберова Ахверди Кероглу оглу — полковника-лейтенанта полиции
Алиева Зию Фахреддин оглу — полковника-лейтенанта полиции
Алиева Вугара Алескер оглу — полковника полиции
Гаджиева Теймура Кямиль оглу — полковника полиции
Гасанова Гамида Гасан оглу — полковника-лейтенанта полиции
Гасанова Гасыма Гасан оглу — полковника полиции
Гасанова Замина Алескер оглу — полковника полиции
Гусейнова Мамеда Маариф оглу — полковника-лейтенанта полиции
Исмаилова Пярвиза Мубариз оглу — полковника полиции
Керимова Тарлана Аслан оглу — старшего сержанта полиции
Мансурзаде Орхана Агаддин оглу — полковника полиции
Мирзоева Эльсевяра Ширин оглу — полковника-лейтенанта полиции
Мустафаева Мустафу Вели оглу — полковника полиции
Мустафаева Расима Нариман оглу — полковника полиции
Оруджева Вафадара Адиль оглу — полковника-лейтенанта полиции
Шабандаева Вюсала Музаффар оглу — полковника полиции
медалью «За отвагу»
Джахангирова Азера Огтай оглу — полковника полиции
Алиева Тарйеля Мамед оглу — майора полиции
Пириева Рашида Али оглу — полковника-лейтенанта полиции