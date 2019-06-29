Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел страны.

Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий международного значения и выполнении особых поручений наградить следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

орденом «Азербайджанское знамя»

Мамедова Шахина Искендер оглу — генерал-лейтенанта

медалью «За Родину»

Аббасова Фахреддина Джебраил оглу — полковника-лейтенанта полиции

Бабаева Этибара Фархад оглу — полковника полиции

Балогланова Рамиля Расим оглу — полковника-лейтенанта полиции

Бадалова Заура Мариф оглу — полковника полиции

Эфендиева Азера Огтай оглу — майора полиции

Акберова Ахверди Кероглу оглу — полковника-лейтенанта полиции

Алиева Зию Фахреддин оглу — полковника-лейтенанта полиции

Алиева Вугара Алескер оглу — полковника полиции

Гаджиева Теймура Кямиль оглу — полковника полиции

Гасанова Гамида Гасан оглу — полковника-лейтенанта полиции

Гасанова Гасыма Гасан оглу — полковника полиции

Гасанова Замина Алескер оглу — полковника полиции

Гусейнова Мамеда Маариф оглу — полковника-лейтенанта полиции

Исмаилова Пярвиза Мубариз оглу — полковника полиции

Керимова Тарлана Аслан оглу — старшего сержанта полиции

Мансурзаде Орхана Агаддин оглу — полковника полиции

Мирзоева Эльсевяра Ширин оглу — полковника-лейтенанта полиции

Мустафаева Мустафу Вели оглу — полковника полиции

Мустафаева Расима Нариман оглу — полковника полиции

Оруджева Вафадара Адиль оглу — полковника-лейтенанта полиции

Шабандаева Вюсала Музаффар оглу — полковника полиции

медалью «За отвагу»

Джахангирова Азера Огтай оглу — полковника полиции

Алиева Тарйеля Мамед оглу — майора полиции

Пириева Рашида Али оглу — полковника-лейтенанта полиции