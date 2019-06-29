Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют предпринятые Баку и Ереваном шаги по обмену удерживаемых в Азербайджане и Армении лиц, говорится в заявлении посредников переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на сайте ОБСЕ.

«Сопредседатели приветствуют одновременное освобождение 28 июня удерживаемых лиц и высоко оценивают усилия Международного комитета Красного Креста (МККК) по содействию позитивным шагам, предпринятым в отношении этих людей», — говорится в документе.

Как сообщает Интерфакс, Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны конфликта применить дополнительные гуманитарные меры с целью дальнейшего укрепления атмосферы доверия, способствующей установлению мира и ведения предметных переговоров.

Как сообщалось, Баку обменял в пятницу при посредничестве МККК гражданина Армении Завена Карапетяна на жителя Газахского района Азербайджана Эльвина Ибрагимова, удерживавшегося в Армении.

По сообщению Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджана, Ибрагимов был незамедлительно госпитализирован, так как получил в момент взятия в заложники армянской стороной огнестрельное ранение и позднее был несколько раз прооперирован.

Ибрагимов был взят в заложники армянской стороной в марте 2019 года.

Карапетян был задержан в июне 2017 года азербайджанскими военнослужащими. Армянская сторона утверждала, что это гражданское лицо. Азербайджан проводил соответствующую работу по установлению его статуса.

Minval.az