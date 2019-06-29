Сегодня в трансформаторе теплоэлектростанции (ТЭС) «Азербайджан» в Мингячевире возникла неполадка, которая сразу же была устранена.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Азерэнержи», никаких проблем с электроснабжением в республике не возникло.

Minval.az