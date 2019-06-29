В связи с потерей напряжения светофоры на некоторых перекрестках в столице не работают.
Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве.
Просьба к водителям осуществлять движение с учетом требований дорожных знаков на территории и правил проезда нерегулируемых перекрестков до тех пор, пока работа светофоров не восстановится.
Нижеследующие перекрестки в данное время не связаны со светофорами:
Улица М.Гусейна – улица Ш.Шамиля
Проспект Ш.И.Хатаи – улица Ахмедбека Агаоглу,
Проспект Ш.И.Хатаи – улица А.Демирчизаде,
Улица М.Хади – улица Сараево (возле Макдональдса)
Проспект Гара Гараева – улица Дж. Нахчыванского,
Проспект Гара Гараева – улица А.Манафова,
Проспект Бабека – улица 1-й Конделен.