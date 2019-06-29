В связи с потерей напряжения светофоры на некоторых перекрестках в столице не работают.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве.

Просьба к водителям осуществлять движение с учетом требований дорожных знаков на территории и правил проезда нерегулируемых перекрестков до тех пор, пока работа светофоров не восстановится.

Нижеследующие перекрестки в данное время не связаны со светофорами:

Улица М.Гусейна – улица Ш.Шамиля

Проспект Ш.И.Хатаи – улица Ахмедбека Агаоглу,

Проспект Ш.И.Хатаи – улица А.Демирчизаде,

Улица М.Хади – улица Сараево (возле Макдональдса)

Проспект Гара Гараева – улица Дж. Нахчыванского,

Проспект Гара Гараева – улица А.Манафова,

Проспект Бабека – улица 1-й Конделен.

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