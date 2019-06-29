Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, какие национальности туристы считают самыми сексуальными. Рейтинг топ-50 опубликован на официальном сайте сервиса.

Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову сексуальные, чтобы они интерпретировали его сами, пишет Лента.ру.

Выяснилось, что самыми сексуальными считаются жители Украины. «Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей», — прокомментировали администраторы сервиса.

На втором месте оказались датчане. В качестве примера специалисты Big Seven Travel привели датскую фотомодель и актрису Бригитту Нельсен и датского актера Вигго Мортенсена, наиболее известного по кинотрилогии «Властелин Колец».

За украинцами и датчанами последовали филиппинцы. «Кажется, самые известные филиппинцы — это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин», — отметили сотрудники Big Seven Travel.

В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии. Россияне оказались на 33-ем месте.

Армяне оказались на восьмом месте. «Благодаря семье Кардашян Армения прочно разместилась на «сексуальной карте мира», — отмечают авторы издания.

Азербайджанцы и грузины в рейтинг не вошли.

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