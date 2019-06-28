Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы — Игорем Поповым от России и Эндрю Шофером от США,которые также выступают от имени сопредседателя Минской группы от Франции Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, информирует Trend со ссылкой на сообщение ОБСЕ.

Председатель Лайчак был проинформирован о результатах недавних консультаций сопредседателей, в том числе о встречах министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под эгидой сопредседателей в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня. Сопредседатели также проинформировали словацкого председателя о прогрессе в гуманитарных вопросах, включая обмен пленными между Арменией и Азербайджаном в начале дня.

Лайчак выразил свою полную поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.

«Мы приветствуем этот гуманитарный жест, который показывает, как диалог может принести положительные результаты людям, затронутым конфликтом», — сказал действующий председатель, комментируя обмен пленными.

Minval.az