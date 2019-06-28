Появились сообщения о том, что председатель оппозиционной партии Али Керимли хочет провести благотворительный марафон для оказания материальной поддержки лицам, в отношении которых за противозаконные действия применены штрафы.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель премьер-министра, исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Заместитель премьер-министра отметил, что проведение марафона и выступление с призывом оказать в такой форме поддержку лицам, в отношении которых за противозаконные действия судом назначены штрафы, является незаконным действием:

«Целью является попытка нарушения общественного порядка, организация беспорядков, создание у людей недоверия к верховенству закона и государственным органам. Это недопустимо. Во вторых, в стране, которая находится в состоянии войны с 1 млн. вынужденных переселенцев, есть достаточно причин для проведения благотворительных акций. Партия «Ени Азербайджан» не раз проводила подобные акции. В Азербайджане имеется Фонд помощи Вооруженным силам. Самая почетная, значительная благотворительная акция это акция в поддержку Фонда помощи Вооруженным силам. Для весомого ответа тем, кто прикрываясь благотворительной акцией хочет нарушить стабильность, призываю членов партии «Ени Азербайджан» подключиться к акции поддержки Фонду помощи вооруженным силам. Я обращаюсь к бухгалтерию организации, в котором я работаю, перевести 50 процентов моей зарплаты в этот фонд. Давайте поддержим нашу армию», — цитирует его АПА.

Minval.az