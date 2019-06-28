Азербайджан и Армения обменялись в пятницу, 28 июня, пленными.

Как заявили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в соответствии с соответствующим поручением президента Азербайджана, на основании соглашения, достигнутого по итогам переговоров, проведенных Государственной комиссией при посредничестве Международного комитета красного креста, 28 июня 2019 года Азербайджану был передан взятый 16 марта 2019 года армянскими военнослужащими в плен гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу 29.10.1986 г.р..

Эльвин Ибрагимов

В свою очередь Азербайджан передал Армении задержанного 20 июня 2017 года на территории Газахского района гражданин Армении Карапетяна Завена Аванесовича 06.11.1974 г.р..

Завен Карапетян

Гуманитарный процесс был осуществлен Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Государственной пограничной службой при посредничестве Международного комитета красного креста.

Minval.az