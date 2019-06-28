29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 35-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 30-33 градусов тепла, передает АПА.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 30-35%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем –34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az