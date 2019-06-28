У штаб-квартиры партии «Мусават» задержан председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Сообщается, что полиция задержала главу ПНФА, когда он выходил из штаб-квартиры партии «Мусават». Там он принял участие в «марафоне солидарности».

По информации Musavat.com, Али Керимли пытался искусственно вызвать общественное недовольство, сформировать движение и нарушить существующую общественную стабильность.

Али Керимли пытался совершать различные призывы под видом «благотворительного марафона» якобы с целью оказать помощь в уплате штрафов, выписанных лицам, грубо нарушающим общественный порядок, не соблюдающим требование закона, оказывающим сопротивление полиции и совершающим другие незаконные действия.

Решением Бинагадинского районного суда Керимли арестован.

Minval.az