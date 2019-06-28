Представители Израиля лоббируют в Вашингтоне строительство в Баку завода по ремонту и обновлению авиационных двигателей для истребителей F-35.

Как передает сайт newsmab.com, на данный момент этот завод должен располагаться в Турции, однако может быть перенесен, если США решат наложить на Турцию санкции из-за закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Изначально Турция была выбрана Вашингтоном из-за того, что эта страна имеет деловые отношения со всеми ближневосточными участниками программы освоения истребителей F-35 – Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ. Однако, санкции, которые Вашингтон намерен наложить на Турцию, если Анкара начнет получать в июле комплексы С-400, могут спутать все карты. В этом случае, завод должен быть перенесен. Наиболее подходящим местом для его размещения является Израиль, однако арабские страны пока не хотят иметь с еврейским государством официальных деловых контактов.

Израиль предложил разместить завод в Азербайджане. Трудность этого решения заключается в том, что Азербайджан не является участником программы освоения самолетов F-35. Кроме того, Азербайджан является близким союзником Турции и это создает дополнительные проблемы морально-этического характера», — сообщает сайт.

Официальный Баку пока прокомментировал данную информацию.

Minval.az