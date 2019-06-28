Глава Аппарата министерства оборонной промышленности Узеир Исмайлов отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает Report, министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев подписал соответствующий приказ.

Другим приказом министра, Шахин Алиев назначен начальником Аппарата министерства оборонной промышленности. Ранее он работал в другом государственном органе.

Кроме того, должность начальника отдела финансов и бухгалтерского учета остается вакантной. Руководитель этого отдела Гусейн Зейналов некоторое время назад был отстранен от должности.

Отметим, что указом президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года генерал-полковник Мадат Гулиев был освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности и назначен министром оборонной промышленности.

Minval.az