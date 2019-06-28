Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил соболезнования в связи с кончиной супруги бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халимы Алиевой.

Как сообщает Report, в письме, адресованном детям А.Эльчибея Чилянай Самедбейли и Эртургуту Алиеву, говорится:

«Новость о смерти вашей матери меня глубоко потрясла. Я знаю, что это тяжелая утрата. Позвольте в этот сложный для вашей семьи момент от своего имени и от имени посольства США выразить соболезнования вам и вашей семье. Наши мысли и молитвы с вами».

Отметим, что супруга Абульфаза Эльчибея Халима Алиева скончалась в Турции 14 июня в возрасте 67 лет. Ее похоронили в родном селе Кяляки Ордубадского района Нахчывана.

Minval.az