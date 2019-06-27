Азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Гаджи Алиев стал золотым призером II Европейских игр «Минск-2019».

Как сообщает Report, в финале 28-летний азербайджанский борец в весовой категории 65 кг обыграл Владимира Хинчегашвили.

Применив подряд два приема, он вышел вперед (4:0) и до протеста соперника дополнил свой актив еще одним очком.

Хотя во второй половине встречи Хинчегашвили получил два очка, еще 5 очками Алиев довел разницу до 8. В результате он стал победителем соревнований со счетом 10:2.

Minval.az