Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным директором Международного центра развития миграционной политики Микаелем Шпинделеггером.

Как говорится в сообщении МИД, переговоры состоялись на полях международной конференции «Партнерство для перемен», проходящей в Баку в рамках проекта «Поддержка партнерства Европейского союза с Азербайджаном в вопросах перемещений» (MOBILAZE).

Стороны сошлись во мнениях, поводу того, что проблема миграции является одной из самых важных на международной повестке.

Собеседники, отметив тесное сотрудничество с Международным центром развития миграционной политики, высоко оценили роль MOBILAZE в поддержке процессов переселения и межчеловеческих отношений. В то же время, они особо подчеркнули приверженность страны выполнению соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима между Европейским союзом и Азербайджаном.

Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр Мамедъяров сказал, что в результате конфликта Азербайджан столкнулся с проблемой крупномасштабной внутренней миграции. Министр подчеркнул, что в результате усилий соответствующих структур Азербайджана были предприняты эффективные меры по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев. Мамедъяров проинформировал собеседника о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Во ходе встречи стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Minval.az