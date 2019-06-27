В Азербайджане будет создана туристическая полиция.

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал руководитель аппарата Государственного Агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, в мире существует такая практика. Если туристы сталкиваются с какими-то трудностями в стране, то должна быть структура, куда они будут обращаться, чтобы их выслушали, решили проблемы.

«Туристическая полиция — одна из таких структур. Слово «полиция» может вызвать путаницу, но это люди, которые оказывают услуги туристам. То есть туристы, столкнувшись с какими-либо трудностями или проблемами, смогут воспользоваться их услугами, и в связи с этим мы думаем о создании «горячей линии». Обратившись туда, туристы смогут получить информацию, обратиться в связи с возникшей проблемой», — отметил К.Гасымов.

Minval.az