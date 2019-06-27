Известный драматург, сценарист и режиссер Рустам Ибрагимбеков займется делами азербайджанской диаспоры в России. Об этом, как сообщает «Минвал», стало известно по итогам его встречи с экс-президента Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) Фазилем Курбановым в московском офисе Азербайджанской диаспоры России.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся создавшейся ситуации вокруг азербайджанской диаспоры России и перспектив ее развития.

Фазиль Курбанов, поблагодарив Ибрагимбекова за поддержку, проинформировал его о проделанной работе.

«Мы провели ряд встреч с яркими представителями азербайджанской диаспоры. Сейчас же общими усилиями работаем над созданием платформы, которая могла бы стать основой единения диаспорских азербайджанских общественных организаций России», – отметил он.

По его словам, большую роль в создании этой платформы сыграет и Рустам Ибрагимбеков:

«Вы как корифей азербайджанской и мировой культуры являетесь примером высокого профессионализма, творческой и культурной принципиальности. Убежден, что вместе нам удастся достичь значительных успехов в нашем нелегком деле».

В свою очередь Рустам Ибрагимбеков сказал, что работа азербайджанской диаспоры в России сегодня довольна слаба.

«Каждый азербайджанец в России должен стать органичной частью местного населения. Вот наша главная задача. И мне кажется, что сейчас намечаются правильные шаги в этом направлении, хороша и идея создания координационного совета, в который войдут уважаемые люди. И я убежден, что при правильном подходе к этому делу, нам удастся создать дееспособную общественную организацию азербайджанской диаспоры России. Подчеркну еще раз, мы должны заниматься интересами азербайджанцев, проживающих в России. Для того чтобы они жили полноценной жизнью граждан Российской Федерации. Вот несколько основных задач, которые стоят перед нами. Я с большим удовольствием принял предложение войти в попечительский совет, в который уже вошли уважаемые азербайджанцы России. И я готов всячески поддержать все начинания этой платформы во главе с академиком Фазилем Курбановым.

У нас больше нет времени ждать, это наша последняя попытка. Но при этом мы не должны забывать, что в России функционирует ФНКА Азеррос, федеральная организация с огромным опытом, у которой конституционные возможности. Я не говорю об объединении, но мы должны тесно сотрудничать в самых разных областях, ведь цели у нас общие – работать во благо Российской Федерации и Азербайджанской Республики», — резюмировал Ибрагимбеков.

Minval.az