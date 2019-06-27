Азербайджан способен принимать большее число российских туристов.

Об этом заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана (БТА) Флориан Зенгстшмид.

«Нам необходимо использовать сложившуюся сегодня в регионе геополитическую ситуацию. Открываются большие возможности для привлечения в страну туристов из России и Ирана», — цитирует Зенгстшмида «Интерфакс Азербайджан».

По его словам, Азербайджан обладает возможностями для приема большего числа иностранных туристов.

Зенгстшмид также коснулся заявлений о том, что якобы Азербайджан не готов массово принять туристов из России.

По его словам, это не так. «У нас есть все возможности для их приема», — подчеркнул Зенгстшмид.

Minval.az