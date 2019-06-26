Два человека получили тяжелые ранения в результате взрыва, прогремевшего в жилом доме в Вене, еще десять человек отделались легкими ранениями, сообщила венская полиция, уведомляет читателей РИА Новости.

«Число получивших тяжелые ранения сократилось до двух. Десять человек были легко ранены», — уточнила полиция Вены в Twitter.

***

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены, в результате происшествия ранения получили 10 человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал представитель пожарно-спасательной службы австрийской столицы.

Отмечается, что ЧП произошло на улице Прессгассе. В результате взрыва здание частично обрушилось с лицевой стороны, а взрывная волна выбила стекла в окнах прилегающих домах.

Поскольку в разрушенном здании под завалами могут находиться люди, там работают спасательные службы. Соседние улицы оцеплены полицией. По мнению пожарных, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Minval.az