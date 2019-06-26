У Москвы есть опасения, что Вашингтон пытается помешать начавшейся нормализации отношений РФ и Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

«У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью», — сказал он.

По его словам, «некоторые аналитики обратили внимание на то, что за несколько дней до провокаций, которую устроили в грузинском парламенте, Тбилиси посещал руководитель фонда имени Джо Байдена и активно работал не только в кулуарах, но и выступал публично и призывал не увлекаться развитием отношений с РФ». «Поэтому и этот аспект нельзя сбрасывать со счетов», — указал глава МИД РФ.

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