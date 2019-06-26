В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах возможны непродолжительные дожди. Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-25, днем — 30-35, в Баку ночью — 23-25, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться, температура морской воды — 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ночью и утром временами будет усиливаться умеренный северо-западный ветер, температура морской воды 25-26 градусов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных горных районах ожидается дождь, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в низменных районах ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

Minval.az