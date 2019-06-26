Сегодня, 26 июня — в День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Министерство труда и социальной защиты населения вручило ключи от новых квартир 60 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

Как сообщает АПА, это квартиры в новых домах, построенных поселке Сарай Абшеронского района.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов поздравил участников мероприятия с Днем Вооруженных Сил. Он подчеркнул, что благодаря успешной политики президента Ильхама Алиева Азербайджан имеет сегодня сильную армию, что вызывает чувство гордости у каждого человека.

Заместитель министра отметил, что в результате заботы главы государства о лицах, ставших инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя, этой категории лиц подарено 626 квартир, что в 3 раза больше, чем было предусмотрено в прошлом году. В текущем году планируется сдать не менее 800 квартир, из которых в настоящее время подарено уже 60. Всего до сих пор министерство предоставило 6 714 квартир для той же категории. Если в прошлом году 265 инвалидам войны были предоставлены легковые автомобили, то в текущем году эта цифра будет увеличена в 3,2 раза больше – будет подарено 600 автомобилей. До сегодняшнего дня 6 300 автомобилей были представлены инвалидам войны.

Minval.az