В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эхрама Меджидова 1979 г.р., обвиняемого в умышленном нанесении ущерба здоровью.

Как сообщает Report, руководитель отдела кикбоксинга спортивного клуба «Нефтчи», пятикратный чемпион мира Эхрам Меджидов лишен свободы сроком на 3,5 года по обвинению в нанесении увечий тестю Бахрузу Дильбази 1953 г.р.

Отметим, что прокурор потребовал для Э.Меджидова 8 лет тюрьмы.

Эхрам Меджидов обвиняется по ст. 126.2.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, в том числе с сильными страданиями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 126.2.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и 228 (Ношение холодного оружия) УК.

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