На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик, посвященный 26 июня – Дню Вооруженных сил.
Видеоролик посвящен солдатам и офицерам азербайджанской армии.
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик, посвященный 26 июня – Дню Вооруженных сил.
Видеоролик посвящен солдатам и офицерам азербайджанской армии.
Дата: 2019/06/25 18:03
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
280
Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения видного ученого, заслуженного журналиста, профессора
»Повышение в последние годы среднегодовой температуры в Азербайджане на 1,4 градуса является показателем климатических изменений.
Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова
26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.
Путешествие из Москвы в Тбилиси со стыковкой в Баку обойдется потенциальному авиапассажиру в 9700 рублей (150-160 долларов).
Почему в «Бакметрополитена» невыносимо душно?
ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не планирует увеличения числа полетов в грузинском направлении в связи с временным прекращением
Министерство обороны опубликовало уникальные кадры совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство — 2019»
«В ближайшие дни Агентство начнет службу по перевозке транспортных средств, нарушивших правила парковки, стоянки и ожидания на временные