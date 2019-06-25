«Повышение в последние годы среднегодовой температуры в Азербайджане на 1,4 градуса является показателем климатических изменений. Естественно, это в наибольшей степени проявляется в повышении ежедневных максимальных показателей. Увеличивается как количество аномально жарких дней, так и их продолжительность».

Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, передает Репорт.

По ее словам, временами усиливающийся в Баку и на Абшеронском полуострове северный ветер приведет к снижению 26-27 июня температуры воздуха на 2-3 градуса: «Очередные жаркие дни ожидаются 28-29 июня. С 30 июня вновь скорость северного ветра усилится и, по предварительным прогнозам, первые дни июля будут сравнительно прохладными».

«В последние дни отмечена самая высокая температура за этот месяц. В Баку температура воздуха составила 37, на Абшеронском полуострове 39,6, в низменных районах 40-42 градуса тепла, что на 7, 8 градусов превышает климатическую норму. Подобный температурный режим в Азербайджане наиболее характерен для второй половины июля и августа. Последствия климатических изменений характерны не только повышением температуры, но и ростом опасных явлений. Такие процессы, как длительная засуха и уменьшение водных ресурсов повышают чувствительность к климатическим изменениям», — отметила У.Тагиева.

Она заявила, что колебания Каспийского моря также актуальны для нашей страны с точки зрения климатического фактора.

«Как в других странах, так и в Азербайджане опасные гидрометеорологические явления приводят к нежелательным последствиям, сильные ветра, град, наводнения и сели наблюдаются чаще», — добавила она.

Minval.az