25 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова по случаю назначения его на должность секретаря Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы главы государства, президент отметил, что Рамиль Усубов долгие годы успешно исполнял обязанности министра внутренних дел. Президент подчеркнул, что сегодня в Азербайджане обеспечивается общественно-политическая стабильность. Президент выразил уверенность в том, что Рамиль Усубов достойно справится с ответственной должностью в качестве секретаря Совета Безопасности и пожелал ему успехов в деятельности.

Рамиль Усубов поблагодарил главу государства за доверие и назначение на ответственную должность секретаря Совета Безопасности. Он отметил, что министерство, возглавляемое им в течение многих лет на посту министра внутренних дел, всегда ощущало в своей деятельности высокое внимание и заботу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, а в последующие годы — президента Ильхама Алиева.

Рамиль Усубов особо подчеркнул большое значение проводимых под руководством президента Ильхама Алиева мер по обеспечению стабильности и спокойствия в стране. Он заявил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное ему на посту секретаря Совета Безопасности.

Minval.az