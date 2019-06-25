Путешествие из Москвы в Тбилиси со стыковкой в Баку обойдется потенциальному авиапассажиру в 9700 рублей (150-160 долларов). Такие данные приводит российский телеканал «Вести-24», комментируя возможность для туристов добраться до Грузии «в обход» после того, как, согласно распоряжению президента РФ, авиасообщение с этой страной будет приостановлено, сообщает Minval.az.

Напомним: по указу президента РФ, полеты в Грузию и обратно приостанавливаются начиная с 8 июля. Это решение вызвало резкий рост интереса потенциальных туристов к «обходным» маршрутам, в том числе перелетам со стыковкой в соседних странах. Для сравнения, тот же телеканал указывает, что перелет со стыковкой в Ереване, который в России считается «традиционным» маршрутом в Грузию, обойдется в сумму вдвое большую — 18 тысяч рублей. Принято считать, что в Ереване более короткая и удобная «стыковка», но она же создает для «транзитных» пассажиров нешуточный риск опоздать на второй рейс, если вылет из Москвы по каким-то причинам задержится. При этом, добавим от себя, потенциальным авиапассажирам надо учитывать лучшее техническое состояние азербайджанского авиапарка и наличие в Баку «пятизвездочного» аэропорта, что делает пересадку в Баку еще более привлекательной для туристов.

К сказанному остается только добавить, что потенциальные туристы обсуждают перелеты со стыковкой в Стамбуле, Афинах и других городах. А в социальных сетях активно делятся рекламным слоганом белорусской авиакомпании «Белавиа»: «Мы доставим вас в страны, с которыми ругается ваш президент».

Minval.az