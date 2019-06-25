Итак, сегодняшнюю заметку мы решили начать с банальной фразы «Душное июньское утро будничного вторника (среды, четверга и так далее). Главный персонаж заметки – среднестатистический гражданин Азербайджана, не имеющий возможности накопить денег на собственное авто, а потому пользующийся общественным транспортом.

Разомлевший от духоты сотрудник СМИ (пусть все же это будет именно журналист) под вопли будильника вскакивает с постели, уделяет положенные 20 минут гигиене, затем второпях «глотает» завтрак, на ходу запивая его чаем, быстро одевается к выходу, вылетает из дома и — погружается в ад под названием «Бакинский метрополитен». Точнее, ад начинается ни сколько в вестибюле, благо глава пресс-службы «Бакметрополитена» очень часто делает акцент на хваленный микроклимат, созданный на станциях, сколько в вагоне, напрочь лишенном хотя бы малюсенькой вентиляции. Пахучее общество, коим наполнены битком вагоны в утренние часы пик, не успевшее (или не желавшее) как следует помыться перед выходом, воздуха в вагоне не озонирует, активно «благоухая» потом, ногами, нечищеными зубами и так далее. Журналист, плотно зажатый тисками пахучих потных тел, печально понимает, что ехать ему еще 8 станций, а потому в попытке хоть чем-то себя занять, пытается читать новости на своем смартфоне. Но нехватка кислорода делает свое черное дело: журналист отчаянно зевает, не понимая – то ли не выспался, то ли асфиксия — вполне нормальное явление для душного вагона, битком набитого людьми. Кстати, именно эта самая асфиксия является причиной многочисленных обмороков и сердечных приступов, неврозов и резкого подъема-падения сахара в крови, которые могут в любой момент скрутить измученного невыносимой духотой хроника – гипертоника, гипотоника, диабетика. Но по ходу, руководство «Бакметрополитена» все эти маленькие и большие человеческие трагедии мало волнуют. Главное – в СМИ отчитаться о новшествах, «комфорте» и радужных перспективах, короче, о райской жизни, которая ждет всех пассажиров в самое ближайшее время. Но вот только в какие временные сроки это блаженное время будет втиснуто – руководство «Бакметрополитена» не сообщает.

Так, на днях стало известно, что в Баку прибыли 10 вагонов, произведенные по контракту между ЗАО «Бакинский метрополитен» и российским АО «Трансмашхолдинг». Согласно контракту, в течение года АО «Трансмашхолдинг» поставит бакинскому метро дополнительные 20 вагонов четвертого поколения модели 81-765 B81-/766 производства ОАО «Метровагонмаш», входящего в АО «Трансмашхолдинг», отличающиеся от прежних тем, что двери у них шире, оснащены они системой кондиционирования и вентиляции, соответствующих климатическим условиям Баку, а также хорошей термо- и шумоизоляцией, USB-портами для зарядки гаджетов. В головных вагонах имеются специальные места для безопасного размещения инвалидных колясок.

Согласно информации, эти чудо-вагоны будут выпущены на линии по завершении наладочных и тестовых работ.

Так и хочется попросить руководство «Бакметрополитена»: тестируйте поскорее на нас, мы согласны, чего в СМИ дразнитесь? Июнь еще не закончился, а жара стоит такая, что хочется с головой залезть в волны Каспия и не вылезать оттуда вплоть до наступления темноты. Но единственные волны, в которые рабочий человек погружается несколько раз в день – это волны духоты и вони в вагонах Бакинского метро.

Самое обидное, что на линиях метро есть несколько цивилизованных составов, оснащенных и кондиционерами, и вентиляцией, но вот только ходят эти составы далеко не по всем линиям. Так, жителям и людям, работающим по линии «Дарнагюль», такие вагончики разве что во сне привидятся. Мы, конечно же, понимаем, что гостей нашего стольного града вряд ли занесет на линию «Дарнагюль», но а как же мы? Не для показухи же, в конце концов, «Бакметрополитен» работает, и не для комфорта гостей заграничных, а на благо граждан страны (во всяком случае, именно так руководство этого ведомства позиционирует все свои покупки и поступки). Кстати, о покупках: еще в начале года глава пресс-службы «Бакметрополитена» Бахтияр Мамедов вещал, что в метро до наступления летней жары будут установлены 7 сверхмощных вентилятора, которые будут разгонять духоту и делать пребывание пассажиров в метро еще более комфортным. Но, как мы полагаем, речь идет о комфортабельном пребывании пассажиров на станциях, а как же вагоны? Согласно информации, ежегодно публикуемой в СМИ, «Бакметрополитен» постоянно обновляет составы в депо, но вот только мы, пассажиры, действительно не видим никакой разницы. В прошлом году сотрудник «Минвала» уже брал комментарий у Бахтияра Мамедова и спросил, до каких же пор в метро будут ходить старые вагоны? И получил ответ: до тех пор, пока срок эксплуатации этих вагонов не закончится (срок эксплуатации вагонов, как правило, составляет от 25 лет до 31 года).

Наверняка многим жителям Баку известно, что бывший глава «Бакметрополитена» Таги Ахмедов ежедневно приезжал на работу в свое «царство» именно подземной дорогой. И потому нам очень интересно: а нынешний структуры Заур Гусейнов тоже приезжает на работу в метро? По словам сотрудников метрополитена, с которыми пообщался сотрудник «Минвала», своего начальника они видят только по телевизору, и кроме официальных церемоний, он не спускается в бакинскую подземку. А если приезжает, то в новом вагоне, подгоняемом специально к моменту его прибытия.

Кроме того, станции не оснащены пунктами «Скорой помощи», а ведь в такую адскую жару многим людям становится плохо, и «Скорая» может просто не успеть. Кстати, чаще всего так и случается: внезапный приступ, человек умирает, и врачи только констатируют смерть. А ведь мог бы господин З. Гусейнов заключить соглашение с Минздравом по поводу постоянного дежурства карет «Скорой помощи» около каждой станции метро – не по большим праздникам, как обычно бывает, а ежедневно.

Мы понимаем, что в управленческой системе массе бюрократических проволочек, что все благие намерения сопряжены с многочисленными актами бумагомарания и бесконечным прохождением по всем кругам канцелярского ада, но если на кону действительно комфорт и безопасность пассажиров, то стоит приложить максимальные усилия, дабы мы, жители Баку (а не только гости столицы) наконец-то почувствовали этот самый комфорт на себе.

И наконец, завершая данную заметку, автор припоминает недавний разговор со знакомым, который влез в кредит, чтобы оплатить покупку автомобиля. На вопрос «Зачем тебе автомобиль, ведь его покупка и содержание – удовольствие дорогое» собеседник ответил: «Здоровье дороже. И я не хочу, чтобы однажды, спустившись под землю, я остался там навсегда».

Яна Мадатова

Minval.az