Министерство обороны Азербайджана опубликовало уникальные кадры совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство — 2019», которые состоялись в июне в Нахчыване.

Как сообщал «Минвал», к учениям, которые вызвали панику в Армении, были привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. На них были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение

Целью учений стала разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Minval.az