Вчера поздно вечером депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию об изменении санкционного механизма, которая допускает возвращение делегации России в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Как сообщает «Украинская правда», за резолюцию проголосовало 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

При детальном рассмотрении результатов голосования оказалось, что за возвращение россиян в полном составе поддержали делегации Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовали большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

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