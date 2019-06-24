Грузия потеряет 100 млн долл. из-за «туристического эмбарго», наложенного Россией. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», передает «Грузия Online».

Такую сумму Грузия потеряет в том случае, если на ее территорию не приедет ни один российский турист после того, как РФ полностью закроет границу с 1 июля.

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Впрочем, в организации считают, что российское эмбарго не повлияет на экономику Грузии, а наоборот, подтолкнет к более активному освоению европейского рынка.

«Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком – в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», — пояснил экономист «Международной прозрачности».

Согласно данным Национальной ассоциации туризма Грузии, за весь прошлый год страну посетили 1,4 млн россиян. В общем в Грузию приехало 7,2 млн иностранцев. При этом в 2018 году поток российских туристов увеличился на 24% по сравнению с 2017 годом.

Российский союз туриндустрии сообщает, что за первые 5 месяцев текущего года в Грузии побывали свыше 500 тыс. граждан РФ.

Как известно, Грузия входит в ТОП-15 стран для отдыха российских туристов.

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