К 2020 году экономика Грузии может потерять до 1,5% из-за решения российских властей о закрытии прямого пассажирского авиасообщения с Грузией. Об этом заявил заместитель гендиректора TBC Bank Георгий Шагидзе в программе «Неделя Форбс».

По словам Шагидзе, которые приводит «Новости-Грузия», экономика Грузии должна была в этом году увеличится до 5% и так и происходило. В апреле 2019 года Сакстат опубликовал данные, согласно которым экономический рост в стране в первом квартале составил 4,7%.

В том случае, если решение Москвы не будет носить временный характер и запрет продлится долго, это обязательно негативно повлияет на показатели, считает финансовый директор TBC Bank. Шагидзе отмечает, что нейтрализовать негативное влияние вполне возможно.

«Это можно сделать двумя простыми способами. Активизацией фискальных стимулов, о чем, я уверен, правительство уже думает, и второе – активизация в направлении ипотечных кредитов. В результате сократить влияние этого негативного эффекта можно до 1%. Соответственно, экономика все-таки сможет вырасти до 4%», — заявляет Шагидзе.

Финансист также дал прогноз о влиянии решения Москвы на туристическую отрасль Грузии – сферу, на которую в 2018 году пришлось 7,6% ВВП страны ($3,2 млрд). Шагидзе уверен, что даже в условиях действия ограничений Грузия сможет побить рекорд прошлого года (8,7 млн туристов) и в этом году принять 9 миллионов туристов.

«Доля России в туризме – большая, примерно до 20%, и эта доля особенно выросла в последние месяцы. В самом негативном случае, возможно, число российских туристов сократится вполовину, то есть примерно на 10% снизится доля России в туризме. Это предположение достаточно консервативное, поскольку по сегодняшним данным больше туристов из России прибывает по сухопутному пути, нежели на самолетах.

МВФ прогнозирует рост экономики Грузии в 2019 году на уровне 4,6%. При этом в фонде отмечают, что значительные инвестиции в инфраструктуру, как ожидается, компенсируют более низкий внешний спрос и более медленный рост кредитования.

Со своей стороны Всемирный банк ухудшил Грузии прогноз экономического роста по Грузии на 2019 год с 5% до 4,6%. Согласно прогнозу ВБ, темп экономического роста замедлится в 2019 году и восстановится до 5% к 2021 году.

Между тем, согласно государственному бюджету на 2019 год, прогноз экономического роста составляет 4,5%. Что касается прогноза на следующие годы, то предполагается, что уже в 2022 году экономический рост составит 6%.

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