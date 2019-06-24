Ушел из жизни известный журналист Ширмамед Гусейнов.

Как сообщает АПА, журналист скончался в возрасте 95 лет.

Профессор Ш.Гусейнов родился в Шеки в 1924 году. В 1940 году окончил школу номер 2 в городе Шеки, учился на физико-математическом университете Шекинского двухгодичного института учителей. С 1943 до 1944 года работал учителем в средних школах Загаталы и Шеки. В 1945-1950 годах учился на отделении журналистики филологического факультета Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). Некоторый период был заведующим отделом в газете «Azərbaycan müəllimi». В 1950-1954 годах учился в аспирантуре факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ). В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на Ученом Совете факультета журналистики МГУ.

Затем Ш.Гусейнов занимал различные должности в АГУ, в 1970-1976 годах был деканом факультета журналистики.

Профессор Ш.Гусейнов – автор таких ценных книг, трудов, статей как «Глашатай истины и справедливости», «М.Э.Расулзаде», «Наше духовное наследие и реальность», «Страницы наследия нашей печати» и других, а также многочисленных учебников и учебных пособий.

Ученый имел особые заслуги в изучении творческого наследия основателей Азербайджанской Демократической Республики.

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